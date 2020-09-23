  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avcılar'da iş yerlerinde Kovid-19 denetimi
Aktüel

Avcılar'da iş yerlerinde Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 18:59:48 -
Avcılar'da iş yerlerinde Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında market, manav, lokanta, pastane gibi iş yerlerinde denetim yapıldı.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, ekiplerle denetimlere katıldı.

İlçede kafe, pastane, iş yerleri, manav, kahvaltılık ürünler ile elektronik aletlerin satıldığı mağazalarda kontroller yapıldı.

Denetimlerde Kovid-19 ile mücadelede esnafa temizlik, maske ve sosyal mesafenin önemi anlatılarak, kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı.

Avcılar Kaymakamı İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her mahalleye yönelik denetim ekiplerinin dışında özellikle emniyetten oluşturdukları denetim ekiplerinin sayısını arttırdıklarını söyledi.

"Tabii ilk başta ikaz ediyoruz, vatandaşlarımız da uyardığımızda bunlara uyuyor. Biz de uydukları sürece cezai işlem yapmıyoruz." diyen İnan, bu konuda denetimlerinin sürekli devam ettiğini, 7 gün çalışan denetim ekiplerinin olduğunu ve denetimleri sürekli günlük olarak takip ettiklerini aktardı.

Kaymakam İnan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kamu kurumlarına girişte zorunlu hale getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın ve Valiliğimizin aldığı karar doğrultusunda kamu kurumlarına özellikle kaymakamlıklara, nüfus ve tapu müdürlüklerine girişte HES uygulaması başlatılmıştır. Yani vatandaşlarımız HES uygulaması almadan bu gibi kurumlarda işlem yapamayacak fakat biz yardımcı oluyoruz. Kişi HES kodu olmadan geldiğinde bizim oradaki arkadaşlarımız ona HES kodunun nasıl alınacağını gösteriyor, kendilerini yönlendiriyor."

Denetimlerde Kaymakam Kemal İnan'a İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır da eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail Büyükelçisi'ne ağır geldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail Büyükelçisi'ne ağır geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitab eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katil devlet İsrail'e yönelik eleştirileri sonrası ..
CHP'li Başkanın kumar sevgisine pandemi bile engel olamadı
Gündem

CHP'li Başkanın kumar sevgisine pandemi bile engel olamadı

Koronavirüs nedeniyle İçişleri bakanlığınca Valiliklere gönderilen genelgede kağıt oyunu gibi etkinlikler kahvehanelerde yasaklanmıştı. CHP’..
AFAD açıkladı! O ilimizde korkutan deprem!
Gündem

AFAD açıkladı! O ilimizde korkutan deprem!

Konya'da saat 21.22'de 3.6 şiddetinde deprem oldu.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı