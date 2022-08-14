Avcılar'da ilginç anlar! Polisten yüzerek kaçmaya çalıştı
İstanbul Avcılar'da uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, denize atlayıp polisten yüzerek kaçmaya çalıştı.
İstanbul Avcılar'da uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis sorgulamasından kaçmak için denize atladı. 2 kilometre yüzerek kaçmaya çalışan şüpheli, sevk edilen deniz polisi tarafından yakalandı.
Avcılar Emniyet Güven timleri Ambarlı Mahallesi İzci Sokak'ta denetim yaparken Miraç Kılıç'ı durdurdu.
Denize atlayarak kaçmaya çalıştı
Kontrolleri yapılmak istenen Kılıç, elindeki çantayı atarak sahile doğru kaçmaya başladı. Kayalıklardaki kovalamaca sırasında yakalanacağını anlayan Kılıç, bir anda denize atladı.
Polisin karadan yaptığı çağrıları aldırmayan Kılıç, yüzmeye başladı. Sevk edilen deniz polisi, yaklaşık 2 kilometre açıkta Kılıç'ın yanına yaklaştı. Şüpheli, teknede bulunan müzakereci polisin tüm çabalarına rağmen sudan çıkmaya yanaşmadı.
Zanlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü dalgıçları tarafından yakalandı.