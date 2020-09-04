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Aktüel Avcılar'da huzur operasyonu gerçekleştirildi
Aktüel

Avcılar'da huzur operasyonu gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da uygulamayı yakından takip ederek, vatandaşlara maske ve mesafe kurallarını hatırlattı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:15:37 -
Avcılar'da huzur operasyonu gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da uyuşturucu satıcıları ve aranan kişilere yönelik huzur operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, özel harekat ve yunus timlerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, hırsızlık şüphelileri, şüpheli kişiler, arananlar ve şüpheli araçlara yönelik denetim yapıldı.

Araçlar tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.
Araçların iç kısım ve bagaj bölümleri de ekipler tarafından arandı. Aramalara polis köpekleri de katıldı.

Uygulamaları Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde takip eden İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da vatandaşlar ve esnafla bir süre sohbet etti, onlara sosyal mesafe ve maske kurallarını hatırlattı.

Aktaş, yaptığı açıklamada, uygulamada 3 kilo esrar maddesi ele geçirildiğini belirterek, "Daha huzurlu ve güvenli bir İstanbul için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Uygulama kapsamında aranan bir kişi de gözaltına alındı.

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