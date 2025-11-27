  • İSTANBUL
Avcılar’da hijyen skandalı ortaya çıktı

İstanbul Avcılar'da zabıta ekiplerinin ihbar üzerine yaptığı denetimde ruhsatsız çalıştığı belirlenen pasta imalathanesinde hijyen kurallarının ihlal edildiği tespit edilince işletme mühürlendi.

Avcılar’ın Üniversite Mahallesi’nde zabıta ekiplerinin ihbar üzerine denetlediği kaçak pasta imalathanesinde, gıda güvenliğini tehlikeye atan ciddi ihlaller ortaya çıktı.

 

Düğünlere pasta gönderiyorlarmış!

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir binanın arka girişinde kaçak pasta üretildiği ve çeşitli pastane ve düğün salonlarına gönderildiği yönünde alınan ihbar üzerine belirtilen adrese denetim yaptı. İmalathaneyi bir hafta önce açtığını söyleyen iş yeri sahibi, zabıta ekiplerinden ruhsat alabilmek için ek süre talep etti. İş yerinde yapılan hijyen denetimlerinde ise bazı bölümlerde kurallara uyulmadığı, gıda ürünleri ile inşaat malzemelerinin aynı ortamda bulunduğu, tezgah ve makinelerde temizlik kurallarına uyulmadığı belirlendi. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen ve hijyen kurallarına uymadığı belirlenen pasta imalathanesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

