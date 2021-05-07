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Ekonomi Avcılar’da hangi pazar yerleri açık? Avcılar’da kurulacak pazar yerleri hangileri?
Ekonomi

Avcılar’da hangi pazar yerleri açık? Avcılar’da kurulacak pazar yerleri hangileri?

Tam kapamda günlerinde Avcılar'da serbest olan semt pazarları hangileri? İçişleri Bakanlığının pazar yeri genelgesine göre, 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri pazar yerleri 10.00-17.00 arası açık olacak. Vatandaşlar, evlerine en yakın pazara gidebilecek. Genelge sonrası İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'ndan 8 ve 15 Mayıs’ta kurulacak semt pazarlarının listesi geldi. Peki Avcılar’da kurulacak pazar yerleri hangileri? Yarın Avcılar’da açık olan pazar yerleri hangileri? Cumartesi günü Avcılar’da hangi pazar yerleri açık? İşte cumartesi günü Avcılar’da semt pazarı kurulacak yerlerin listesi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 16:04:00 - 2021-05-07 16:07:40
Avcılar’da hangi pazar yerleri açık? Avcılar’da kurulacak pazar yerleri hangileri?

İçişleri Bakanlığının pazar yeri genelgesine göre, 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri pazar yerleri 10.00-17.00 arası açık olacak. Vatandaşlar, evlerine en yakın pazara gidebilecek. Genelge sonrası İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'ndan 8 ve 15 Mayıs’ta kurulacak semt pazarlarının listesi geldi. Peki Avcılar’da kurulacak pazar yerleri hangileri? Yarın Avcılar’da açık olan pazar yerleri hangileri? Cumartesi günü Avcılar’da hangi pazar yerleri açık? İşte cumartesi günü Avcılar’da semt pazarı kurulacak yerlerin listesi.

Avcılar’da kuralacak pazar yerleri hangileri?

Firüzköy Pazartesi Pazarı,

Üniversite Salı Pazarı,

Merkez Çarşamba Pazarı,

Gümüşpala Perşembe Pazarı,

Yeşilkent Perşembe Pazarı,

Tahtakale Perşembe Pazarı,

M.K.Paşa Cuma Pazarı,

Ambarlı Siteler Cumartesi Pazarı,

Cihangir (İgs) Cumartesi Pazarı,

Firüzköy Cumartesi Pazarı,

Denizköşkler (Şükrü Bey) Pazar Pazarı,

Yeşilkent Pazar Pazarı

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