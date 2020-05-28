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Aktüel

Avcılar’da camiler cuma namazına hazır

Avcılar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından camilere gönderilen genelge kapsamında yarın yeniden açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:52:26 -
Avcılar’da camiler cuma namazına hazır

Avcılar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından camilere gönderilen genelge kapsamında yarın yeniden açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlandı.


İçişleri Bakanlığının 29 Mayıs itibari ile “Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi” hakkında valiliklere gönderdiği genelgenin ardından Avcılar Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler toplum sağlığını korumak adına ibadete açılacak camilerde iç ve dış dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Korona virüsle mücadele kapsamında sürecin başından itibaren sokaklar, toplu taşıma araçları, duraklar, okullar, ibadethaneler, nikah düğün salonları, parklar, otoparklar, kamu kuruluşları, çöp konteynerleri sık aralıklarla dezenfekte edilmişti. Yapılan açıklamaya göre çalışmaların periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

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