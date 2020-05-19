Avcılar’da 19 Mayıs coşkusu balkonlara taşındı

Avcılar’da bayram coşkusu sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kalmadı. Avcılar Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hazırladığı etkinliklerle bayram coşkusu ekranlara ve balkonlara taşındı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı karantina koşullarında kutlandı. Avcılar Belediyesi’nin karantina koşullarına uygun düzenlediği programlarla Avcılarlılar, alanlara çıkamasa da evlerinden bayram kutlamalarına katıldı. Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşen konser ve söyleşilerin yanı sıra marşlar eşliğinde gezen anons aracı, vatandaşlara süslenen balkon ve pencerelerden bayram coşkusunu yaşattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a hareketi ile başlayan Milli Mücadele’nin 101. yılı kapsamında düzenlenen kutlamalar, sabah saatlerinde Avcılar Hükümet Konağı Bahçesi’nde düzenlenen resmi törende Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumu ile başladı. Törene Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve az sayıda görevli katıldı.

Daha sonra Atatürk Parkı’ndaki Atatürk heykeli önüne çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende, siyasi parti ve STK temsilcileri, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve saygılarını sundu.

Çevrimiçi Selçuk Balcı Konseri yoğun ilgi gördü

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Selçuk Balcı, Avcılar Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Evi’nde çevrimiçi konser vererek 19 Mayıs coşkusunu dijital ortama taşıdı. Konser, korona virüs önlemleri tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Avcılar Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından 18 Mayıs akşamı canlı olarak yayınlandı. Avcılarlılar tarafından yoğun ilgi gören konserde Selçuk Balcı vatandaşlara teşekkür ederek “Bayramımız kutu olsun. Bu vesile ile bizi buluşturan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ye teşekkür ederim. Bu süreci hep beraber atlatacağız. En güzel mekanlarda en güzel konserlerde yeniden buluşacağız” dedi.

Bayram coşkusu balkonlara taşındı

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, marşlar ve bando takımı eşliğinde sokak sokak gezen mobil anons araçla, Türk bayrakları ile süslü balkonlarda bekleyen vatandaşları selamlayarak, bayram coşkularını paylaştı. Başkan Hançerli, balkonlara çıkan vatandaşlarla birlikte hep bir ağızdan okunan marşlara eşlik etti. Avcılar’ın tüm mahallelerinde gerçekleşen kutlamalar, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

“19 Mayıs ruhu her koşulda içimizde”

Başkan Hançerli yaptığı açıklamada, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı bağımsızlık hareketini geleceğimizin teminatı gençlerimize armağan etmiştir. Bu yıl bayramımızı kıymetli gençlerimiz ve yurttaşlarımızla alanları doldurarak kutlayamadık. Ama biz biliyoruz ki 19 Mayıs ruhu her koşulda içimizde. 19 Mayıs en güzel Atatürk’ün gençlere verdiği önemin bilinci ile kutlanabilir. Atatürk gençleri her zaman ülkenin ve cumhuriyetin koruyucusu ve ilerletici gücü olarak görmüştür. Biz gençlerimize iyi bir gelecek hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz, yorulmadan çalışmaya da devam edeceğiz. Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

19.19’da Metin Uca ile “19 Mayıs ve Atatürk” konulu söyleşi

Gazeteci yazar ve sunucu Metin Uca ve Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Avcılar’da bulunan Atatürk Evi Müzesinde “19 Mayıs ve Atatürk” konulu özel bir söyleşi gerçekleştirecek. Saat 19.19’da internet üzerinden canlı gerçekleştirilecek olan söyleşi Avcılar Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.