Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi 6 Haziran’da LGS’de ter döktü. Merakla beklenen sonuçlar ise 30 Haziran’da açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı hem kontenjan-yüzdelik dilim rehberlerini hem de tercih kılavuzunu yayımladı. LGS tercihleri 5-16 Temmuz tarihlerinde yapılacak sonuçlar ise 26 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar hayallerini süsleyen okulları araştırmaya başladı. Peki, Avcılar’da LGS puanıyla öğrenci alan okullar hangileri?

Avcılar lise taban puanları yüzdelik dilimleri 2021

LGS’de tam puan 500 olarak hesaplanıyor. 2021 LGS’de 97 kişi 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

Puanları öğrenen öğrenciler okulların yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Konu hakkında Meb rehber yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı kontenjan ve yüzdelik dilimler şöyle:

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