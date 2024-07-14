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Yaşam Avcılar D-100’de zincirleme kaza!
Yaşam

Avcılar D-100’de zincirleme kaza!

Yeniakit Publisher
2024-07-14 03:11:00 -
Avcılar D-100’de zincirleme kaza!

Avcılar'da D-100 Karayolu'nda meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeni ile karayolunda trafik oluşurken aracı hasar gören sürücü, kazanın makas atan araçlar nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece yönünde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HGN 181 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine iki otomobil ve minibüse çarptı.

Kaza yapan 4 araçta hasar oluşurken, bir kişi yaralandı. Araçların D-100 Karayolu'nu kapatması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan sürücü, kazanın makas atan araçlardan kaynaklandığını iddia etti. D-100 Karayolu'ndaki trafik araçların kaldırılması ile tekrar normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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