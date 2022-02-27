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Ekonomi Avcılar Belediyesi’ne ait gayrimenkuller ihale ile kiraya verilecek
Ekonomi

Avcılar Belediyesi’ne ait gayrimenkuller ihale ile kiraya verilecek

Avcılar Belediyesi ilanla duyurduğu tasarrufunda bulunan yerleri 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince ve şartnamesi uyarınca ihale yolu ile 3 yıl süreyle kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 14:42:00 -
Avcılar Belediyesi’ne ait gayrimenkuller ihale ile kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihaleye girecekler 2. İlan tarihinden sonraki gün ile ihale gününden bir (1) gün önce saat 16.00’ya kadar dilekçe ve istenilen belgeler ile birlikte, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. İsteklinin şartnamesindeki kayıtlara uygunluğu ve belgelerin tam ve eksiksiz olduğu sağlandıktan sonra Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden teminatın ödenmesi için aldıkları yazı ile %3 geçici teminatı yatırmak üzere  Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (Teminatını bu şekilde yatırılmayanların teminatları kabul edilmeyecektir.) Teminatını yatıranlara ve ihaleye girmeleri uygun olanlara yalnız bu ihaleye iştirak edeceğine dair İhaleye giriş belgesi verilir.  İhaleye giriş belgesi alamayanlar ihaleye katılamazlar. (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Teminatını yatıranlar  İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır..

İhale tarihi: 10.03.2022 Saat: 10:00

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