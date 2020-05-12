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Aktüel

Avcılar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi

Avcılar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:55:08 -
Avcılar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi

Avcılar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi. Belediye ekipleri yasak nedeniyle boş kalan sokaklarda yol bakım onarım çalışmaları yapıyor.


Korona virüs salgını nedeniyle gelen sokağa çıkma yasaklarıyla, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri boş kalan kent sokaklarında daha rahat çalışma fırsatı yakaladı. Yaya ve araç trafiği yoğunluğu sebebi ile bakımı yapılamayan yolların bu sayede bakım ve onarım çalışmalarına hız verildi.


Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, ilçe genelinde sürdürülen; asfalt çalışmaları, hız düşürücü set yapımı, yol ve kanalizasyon baca etrafları tamiratları, okul önleri ve kasis set çizgileri boyama çalışmalarının birçok mahallede tamamlandığını belirtti.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Sokakların boşluğunu fırsat bilip yol bakım onarımları için kolları sıvadık. Normal şartlarda yoğunluk dolayısıyla yapılmakta zorlanılan işleri kent sokakların boşalması sayesinde daha hızlı yapma şansını yakaladık. İçinde bulunduğumuz zor günleri her alanda planlı programlı yürüttüğümüz çalışmalarımızla en iyi şekilde atlatacağız. Hemşehrilerimiz sokaklara tekrar çıktıklarında onarılmış ve yenilenmiş yollara kavuşmuş olacaklar” şeklinde konuştu.

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