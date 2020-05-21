Avcılar Belediyesi “Mobil Vezne” hizmetine başladı

Avcılar Belediyesi, “Mobil Vezne” ile vergi tahsilat işlemini vatandaşın ayağına götürüyor.

Avcılar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlar için “Mobil Vezne” hizmetini başlattı. Belediyenin Çözüm Merkezi ile iletişime geçen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, yeni uygulama ile evlerinden çıkmadan vergilerini ödeyebilecek. Vergi tahsilat işlemini vatandaşın ayağına götüren uygulama ile ilçe genelinde farklı tarihlerde farklı noktalarda hizmet verilecek.

Belediye yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, korona virüs sürecinde başlatılan hizmetten yararlanmak isteyenler Avcılar Belediyesinin 444 69 89 numaralı telefonunu arayarak Çözüm Merkezi’nden randevu alabilecek. Araç, belirlenen gün ve saatte vatandaşın adresinde emlak, çevre-temizlik gibi vergi ödemelerinin tahsilatını alıp, makbuz verecek.