Avcı kebabı: Köfteli avcı kebabı tarifi nasıl yapılır?

Köfteli avcı kebabı tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

500 gr dana veya kuzu kuşbaşı et

2 adet kuru soğan

2 adet havuç

1 su bardağı taze bezelye

1 yemek kaşığı domates ve biber salçası

2 diş sarımsak

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pulbiber

2 su bardağı sıcak su

Avcı kebabı tarifi nasıl yapılır?

Önce etimizi tencereye alıyoruz suyunu salana kadar pişiriyoruz. Suyunu çekince çok sıvıyağla kavuruyoruz ve biraz su ekleyip etler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Yumuşamış etlete küçük doğranmış soğan , sarımsak ve zeytinyağını da ekleyip biraz kavuruyoruz. Salçasını ilave ediyoruz.

Ardından yuvarlak veya küp doğranmış havuç, patates ve bezelyeleri ekleyip karıştırıyoruz. En son 2 su bardağı sıcak su ve baharatları ekleyip orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun

AVCI KEBABI KAÇ KALORİ?

Avcı Kebabı'nın 1 porsiyonu ise 489.4 gram olup 435.9 kalori içermektedir. Bu yemek Protein, C Vitamini, Demir yönünden zengindir. 2000 Kalorilik diyet temel alındığında, bir porsiyonu günlük protein ihtiyacının %57.0, günlük C vitamini ihtiyacının %53.3 ve günlük demir ihtiyacının %34.2'sini karşılar.