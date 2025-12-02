“Avcı” derken “Uçar” oldu! Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörü belli oldu. Süper Lig'de sahasında Kayserispor'a mağlup olan yeşil mavili kulüp Teknik Direktör İlhan Palut'la yollarını ayırmıştı.

Karadeniz ekibi, İlhan Palut'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Recep Uçar ile prensipte anlaşma sağladı.

Recep Uçar'ın yardımcıları ise Rizespor'un bugün Türkiye Kupası'nda oynayacağı Pendikspor maçını izleyecek. Görüşmelerde herhangi bir aksilik olmadığı takdirde 50 yaşındaki teknik adamın yarın Rize'ye giderek takımın başında olması bekleniyor. İki taraf, sözleşme üzerinde son detayları konuşuyor.

Daha önce aslen Rizeli de olan Abdullah Avcı ile görüşülmüş ve transfer son anda gerçekleşmemişti.