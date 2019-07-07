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Avcı: “Büyükşehir Belediyesi’nden topluca çıkartılan mağdur vatandaşlar görmezden gelinmemeli”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’den topluca işten çıkartılan mağdur vatandaşları görmezden gelip hedef saptırma çabasıyla farklı gündem oluşturmaya çalışan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’a tepki gösterdi.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:37
Avcı: “Büyükşehir Belediyesi’nden topluca çıkartılan mağdur vatandaşlar görmezden gelinmemeli”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’den topluca işten çıkartılan mağdur vatandaşları görmezden gelip hedef saptırma çabasıyla farklı gündem oluşturmaya çalışan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’a tepki gösterdi.


MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarmalara yönelik yaptığı açıklamada, işçi ve ailelerinin sokağa atıldığını, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un ise konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma yetkisini dert edinmesini doğru bulmadığını ifade etti.


Avcı, binlerce işçinin, on binlerce ailenin perişan olma durumunun ortaya çıktığını kaydederek, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin iyi niyetleriyle, hareketimizin enerjisini ve imkanlarını kullanarak en üst makamları işgal edip ülkücü hareketi hançerleyenlerden, vefasızlık hastalığına tutulanlardan alınacak hiçbir ders yoktur. Cumhur İttifakı’nın değerli meclis üyelerine ne yapacaklarını dikte etme cüretinde bulunmak ise kimsenin haddi değildir” diye konuştu.


Milliyetçi Hareket Partisi olarak Adana’da yaşayan tüm vatandaşları ayrımsız kucakladıklarını vurgulayan Avcı, “Adanamızın huzuru, refahı, kalkınma ve gelişmesi önceliğimizdir. Vatandaşlarımızın derdi hepimizin derdi olmalıdır. Bu derdi dert edinmeyen sorumsuz beyanat sahipleri karşılığını görecektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:37
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