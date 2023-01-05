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Siyaset Avanta CHP'li belediyeden, aklayıp paklama Hürriyet'ten!
Siyaset

Avanta CHP'li belediyeden, aklayıp paklama Hürriyet'ten!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Meclis’e kabulü ve dağıtımını engellediklerini iddia ettiği Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın tartışılan hediyelerini aklamak Hürriyet gazetesine düştü. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP'li Kılıç'ın partisinin yöneticileri ile milletvekillerine gönderdiği yılbaşı hediyelerinin parasını cebinden ödediğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 23:48:00 - 2023-01-06 00:44:41
Avanta CHP'li belediyeden, aklayıp paklama Hürriyet'ten!

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, partisinin milletvekilleri ile yöneticilerine yılbaşı hediyesi olarak birer spor ayakkabı gönderdi.

Kılıç'ın gönderdiği hediyeler kamuoyunda duyulunca, partide krize yol açtığı iddia edilen spor ayakkabılara ilişkin açıklama, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Özel Twitter hesabından, tepkileri yumuşatmak için, "Grubumuza gönderilen paketlerin Meclis’e kabulü ve dağıtımını engelledik. Alternatif yollarla yollandı ise milletvekillerimizce iade edilecektir." dedi.

Sözde kabul edilmeyen hediyelerin parasını aklamak ise Hürriyet'e düştü.

Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, bugünkü köşesinde hediyelerin parasının Başkan Ali Kılıç’ın cebinden ödendiğini öne sürdü.

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