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Aktüel

Avanos’ta hakaret suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Avanos adli makamlarınca hakaret suçundan 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:25:48 -
Avanos’ta hakaret suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Avanos adli makamlarınca hakaret suçundan 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Avanos adli makamlarınca hakaret suçundan 3 ay hapis cezası ile aranan Y.K., Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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