Avanos’ta aranan bir şahıs yakalandı Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara adli makamlarınca hakkında yakalama kararı ile aranan 1 kişi yakalandı.

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara adli makamlarınca hakkında yakalama kararı ile aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara adli makamlarınca borçlunun ödeme şartının ihlali suçundan aranan E.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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