Av yasağı sona erdi, İstanbul'da hamsi 200 lira, palamut 100 liradan başlıyor

Av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları hareketlendi; hamsi, istavrit, palamut ve sardalya tezgahlarda yerini aldı. İstanbul'daki balık tezgahlarında bolluk yaşanmaya başlarken balıkçı Kenan Balcı, hamsinin kilosunun 200 lira, palamudun ise büyüklüğüne göre 100, 120 ve 150 lira arasında satıldığını söyledi.

Balcı, artan gıda fiyatlarına rağmen balık fiyatlarını mümkün olduğunca uygun seviyede tuttuklarını ifade etti.

"Üç yıldır balık fiyatlarına zam yapmadık"

Son 3 yıldır balık fiyatlarında artış yapmadıklarını belirten Balcı, "Üç yıl önce hangi fiyatlardan balık satıyorsak bugün de vatandaşımıza aynı şekilde uygun fiyatlarla balık ulaştırmaya çalışıyoruz. Enflasyona inat üç yıldır balığa zam yapmadık" dedi.

Bu sezon hamsi, palamut ve istavritin bol miktarda avlandığını aktaran Balcı, "Vatandaşlarımız bu yıl bol bol ucuz balık yiyebilecek" ifadesini kullandı.

Haftada en az iki kez balık önerisi

Balığın artan gıda fiyatları karşısında vatandaşlar için ekonomik seçeneklerden biri olduğunu dile getiren Balcı, besin değerinin de yüksek olduğunu anlattı: "Vatandaşlarımız haftada en az iki kez balık tüketmeli. Özellikle çocuklarımıza, gençlerimize ve yaşlılarımıza balık yedirmeliyiz."

Yaklaşık yarım asırdır balıkçılık yapan Balcı, üç tarafı denizlerle çevrili ülkede denizin katkı maddesi içermeyen doğal bir besin kaynağı sunduğunu, denizlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Balcı, "Denizin suyu balık olsaydı şimdiye kadar çoktan bitmişti. Ama her sene bol bol balık vermeye devam ediyor" dedi.

Artan fiyatlar karşısında vatandaşın uygun ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının önemine değinen Balcı, sözlerini "Enflasyonun ateşini balıkçılar söndürüyor" diye tamamladı.