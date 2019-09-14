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Av tüfeğiyle vurulan Gamze gelinliği ile defnedildi

Manisa’da dün evinin mutfağında başından vurularak öldürülen 18 yaşındaki Gamze Kurt, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:24
Av tüfeğiyle vurulan Gamze gelinliği ile defnedildi

Manisa’da dün evinin mutfağında başından vurularak öldürülen 18 yaşındaki Gamze Kurt, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz kızın tabutunun üzerine gelinlik konulurken, acılı anne ve baba sinir krizi geçirdi.


Olay, dün Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi 4905. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze Kurt’un yaşadığı müstakil evden sabah saatlerinde silah sesi gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Gamze Kurt’u mutfakta kanlar içinde yatarken buldu. Yapılan incelemede Gamze Kurt’un av tüfeğiyle başından vurulduğu tespit edildi. Genç kızın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri hayatını kaybeden Gamze Kurt’un olaydan bir gün önce kuzeni Gülsüm C. (17), arkadaşları Hüseyin Y. (30) ve Şerif Can C. (28) ile evde olduğunu belirledi. Gamze Kurt ve Gülsüm C.’nin mutfakta yemek yaptığı sırada evde bulunan av tüfeğiyle oynayan Hüseyin Y. ve yine evde bulunan pompalı tüfekle oynayan Şeref Can C. tüfeği şakalaşmak için Gamze Kurt’a doğrulttu. Bu sırada Hüseyin Y.’de bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu Gamze Kurt başından vuruldu. Olay sonrası evden çıkan üç kişiden Gülsüm C. ve Şeref Can C. polis ekiplerine teslim oldu. Hüseyin Y. ise Ankara’ya gitmek üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehirler arası Otogarı’nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



’Şaka yaparken oldu’ savunması


Gözaltına alındıktan sonra ifadesi için emniyete götürülen Hüseyin Y.’nin suçunu itiraf ettiği ve pişmanlık duyduğunu belirterek, olayın şakalaşırken meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından Manisa Şehir Hastanesine getirilen zanlılar, yapılan sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.



Son yolculuğuna gelinlik ile uğurlandı


Otopsisi tamamlanan Gamze Kurt için bugün Kalemli Mahallesi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede baba Murat ve anne Sibel Kurt’un yanı sıra yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Genç kızın tabutunun üzerine gelinlik konuldu.Acılı baba ve anne, üzerine gelinlik konulan tabutun başında sinir krizi geçirirken, yakınları aileyi teselli etmeye çalıştı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gamze Kurt’un cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:24
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