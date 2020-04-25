  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Av tüfeği ile vurulan köpeğin failinin bulunulması isteniyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş köpek ölüsü bulundu.

2020-04-25 15:05:20 -
Av tüfeği ile vurulan köpeğin failinin bulunulması isteniyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş köpek ölüsü bulundu. Hayvan severler köpeği vuranların yakalanmasını istiyorlar.


Alifakı Mahallesi’nde evinin yakınında bir sokak köpeğini sırtından vurularak öldürülmüş halde bulan Nevzat Durmaz, durumu yetkililere bildirdi.


Polis, köpeğin sırtından av tüfeğiyle vurulduğunu tespit ederek, olayla ilgili araştırma başlattı.


Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Tarsus Temsilcisi Aslı Gözen’de saldırganın yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı