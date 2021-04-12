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Yaşam Av sezonu 2021 bitti mi? Balık avı ne zaman bitecek?
Yaşam

Av sezonu 2021 bitti mi? Balık avı ne zaman bitecek?

Av sezonu, su canlılarının ürediği dönemde sona ermektedir. Av sezonunun 2021 yılı için biteceği tarih belirlendi. 5/1 numaralı Tebliğ ile su ürünleri avcılığına getirilen genel yasakların başlayacağı tarihin açıklanmasıyla vatandaşlar, av sezonunun sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, av sezonu 2021 bitti mi? Balık avı ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 19:41:00 -
Av sezonu 2021 bitti mi? Balık avı ne zaman bitecek?

Su ürünleri canlılarının üreme zamanlarının gelmesiyle denizlerde av yasağı başlamaktadır. Av yasağının 2020-2021 sezonu için planlanan tarihi açıklandı. Peki, av sezonu 2021 bitti mi? Balık avı ne zaman bitecek?

Av sezonu 2021 bitti mi? Balık avı ne zaman bitecek?

Türkiye’de denizlerde 2020-2021 av sezonu 15 Nisan tarihi itibarıyla kapanacak.

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla denizlerde ve iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen 5/1 numaralı Tebliğ ile su ürünleri avcılığına getirilen genel yasakların 15 Nisan tarihinde başlayacağı açıklandı.

Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, denizlerimizde ve iç sularımızda su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Karadeniz'de 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ağları ile su ürünleri istihsali yasaklandığını belirtti. İbrahim Sağlam, Trol avcılığına açık Karadeniz'de 15 Nisan- 31 Ağustos tarihleri arasında trol ağları ile su ürünleri avcılığı da yasaklanmış olduğunu ifade etti.

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