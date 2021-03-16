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Eğitim AUZEF’ten mezun olunduğunda diploma nereden, nasıl alınır?
Eğitim

AUZEF’ten mezun olunduğunda diploma nereden, nasıl alınır?

AUZEF öğrencileri, uzaktan eğitim sürecinde mezun olma durumlarında diplomalarına nasıl ulaşacaklarını, nereden temin edeceklerini merak ediyor. Söz konusu AUZEF eğitimlerinde stajlarını tamamlamayan öğrencilerin diplomalarını alıp alamayacakları ise merak konusu oldu. Peki, AUZEF’ten mezun olunduğunda diploma nereden, nasıl alınır? AUZEF staj yapmadan mezun olunabilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 13:32:00 -
AUZEF’ten mezun olunduğunda diploma nereden, nasıl alınır?

AUZEF öğrencileri, uzaktan eğitim sürecinde mezun olma durumlarında diplomalarına nasıl ulaşacaklarını, nereden temin edeceklerini merak ediyor. Söz konusu AUZEF eğitimlerinde stajlarını tamamlamayan öğrencilerin diplomalarını alıp alamayacakları ise merak konusu oldu. Peki, AUZEF’ten mezun olunduğunda diploma nereden, nasıl alınır? AUZEF staj yapmadan mezun olunabilir mi?

AUZEF’ten mezun olunduğunda diploma nereden, nasıl alınır?

Mezun statüsündeki tüm öğrenciler; E-imzalı diplomalarına AKSİS otomasyon sistemi üzerinden ulaşabilir. Hemşirelik, Çocuk Gelişimi ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarının diplomaları Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenir. Diplomalar tescillenip hazır hale geldiğinde öğrenciler SMS ile bilgilendirilir. Bu programlardan mezun olan öğrenciler, diplomalarını kurumdan almaları gerekir.

AUZEF staj yapmadan mezun olunabilir mi?

Diğer ders ve uygulama yükümlülükleri ile birlikte stajını tamamlamayan öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamamaktadır. Staj uygulamasında muafiyet durumu yoktur.

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