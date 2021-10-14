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Eğitim AUZEF YKS 2. ek yerleştirme puanları, kontenjanları! YKS 2. ek yerleştirme AUZEF bölümleri hangileri?
Eğitim

AUZEF YKS 2. ek yerleştirme puanları, kontenjanları! YKS 2. ek yerleştirme AUZEF bölümleri hangileri?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) YKS 2. ek yerleştirme başvurularının başlamasıyla birlikte merak edilir oldu. ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme tercihlerinin 14-18 Ekim tarihleri arasında alınacağını duyurmasından sonra YKS 2. ek yerleştirme yapacak adaylar 2021 YKS 2. ek yerleştirme ile AUZEF hangi bölümlerine tercih yapılacağı merak edilir oldu. Peki YKS 2. ek yerleştirme AUZEF bölümleri hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-10-14 13:26:00 - 2021-10-14 13:26:41
AUZEF YKS 2. ek yerleştirme puanları, kontenjanları! YKS 2. ek yerleştirme AUZEF bölümleri hangileri?

ÖSYM 2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerini başlattı. Adaylar 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. YKS 2. ek yerleştirme başvurularında bulunacak adaylar TYT puanı ile AUZEF 2. ek yerleştirme ile tercih yapacak bölümler sorgulanır oldu. İşte YKS 2. ek yerleştirme AUZEF bölümleri…

AUZEF 2021 YKS 2. ek yerleştirme puanları

AUZEF Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT puanı 238.74928

AUZEF Adalet (Açıköğretim) TYT puanı 250.77466

AUZEF Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT puanı 226.21383

AUZEF Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) TYT puanı  200.61253

AUZEF Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT puanı 212.74529

AÖF YKS 2 tercih bölümleri! Açık öğretim fakültesi AÖF ATA YKS 2. ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi
AÖF YKS 2 tercih bölümleri! Açık öğretim fakültesi AÖF ATA YKS 2. ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi

Eğitim

AÖF YKS 2 tercih bölümleri! Açık öğretim fakültesi AÖF ATA YKS 2. ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi

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