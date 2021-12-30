AUZEF telefi sınavı ne zaman? 2022 AUZEF yarıyıl sonu sınavı ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi'nde eğitimlerini uzaktan olarak sürdüren öğrencilerin büyük bir merakla bekledikleri AUZEF güz dönemi bitirme sınav (final sınavı) sonuçları internet üzerinden yayınlandı. AUZEF ilk vize sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Vize sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AUZEF telefi sınavlarına çevrildi. Peki AUZEF telefi sınavı ne zaman?

AUZEF yarıyıl sonu sınavı 2022 ne zaman?

AUZEF yarıyıl sonu sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 AUZEF telefi sınavı tarihleri. AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri belirlendi.

AUZEF harf notu kaç?

AUZEF ders geçme notu kaç? Öğrencilerin, yarıl veya yıl içindeki etkinlik notlarına bakılmadan bir dersten koşullu ya da doğrudan geçmeleri için açık öğretim programlarının yarıyıl ve yıl sonu sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 40 puan, uzaktan öğretim programlarından da en az 50 puan almaları gerekiyor. Bitirme ve bütünleme sınavlarından ise bu notların altında notu olan ya da söz konusu sınavları katılmayan öğrenciler FF harf notu alıp başarısız olarak sayılıyorlar.

AUZEF başarı puanı hesaplama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF programlarındaki derslerin, seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavların değerlendirilmesinde yalnızca öğrencinin cevap kağıdı göz önünde bulundurulur. Uzaktan eğitim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder.

AUZEF ham başarı puanı hesaplama nasıl yapılır?

Derslerin ham başarı puanları ise aşağıdaki gibi hesaplanıyor. Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; (Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80 x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık Öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki 5 şıklı olarak hazırlanan tüm testler için doğu cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır ve test ham puanı hesaplanır.