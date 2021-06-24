AUZEF final sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bitirme (final) sınav sonuçları merak ediliyordu. AUZEF final (bitirme) sınavına giren öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyordu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitimine devam edenler için sonuçlar açıklandı. Sonuçları ise ''esinav.istanbul.edu.tr'' adresinden öğrenilebiliyor...

AUZEF telafi sınavları ne zaman?

2021 AUZEF Yarıyıl Sonu sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı. 2021 AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 01 - 05 Temmuz 2021 yapılacak. Peki 2021 AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı ne zaman?

2021 AUZEF mezuniyete üç ders sınavı yapılacak?

2021 AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı 25 Temmuz 2021 gerçekleştirilecek.