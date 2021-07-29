AUZEF taban puanları 2021! 4 yıllık İstanbul Üniversitesi bölümleri AUZEF 2 yıllık bölümleri 2021
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bölümleri 2021 haberi: İstanbul Üniversitesi açık öğretim bölümler merak ediliyor. AUZEF bölümleri özellikle de ÖSMYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bölümlerinden birinde başlamak iseyenlerce sorgulanıyor. İstanbul Üniversitesi çoçuk gelişimi (açıköğretim puan) başta olmak üzere AUZEF taban puanları 2021, AUZEF bölümleri 2021 YKS tercihleri öncesi merak ediliyor. İşte AUZEF 2021 taban puanları, AUZEF sıralama ve 2021 AUZEF bölümleri.
AUZEF hangi bölümler var? İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 taban puanları (AÖF) açıklandı mı? 2021 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları merak ediliyor. 26-27 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından yapılan 2021 YKS sınav sonuçları merakla bekleniyordu. ÖSYM 2021 kılavuzunda YKS 2021 sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanacağı söylenmişti. ÖSYM yine sürpriz yaparak 2021 YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıkladı.
AUZEF sıralama 2021
AUZEF çocuk gelişimi sıralaması 624,72, AUZEF uluslararası ticaret ve lojistik 638,78, AUZEF sosyoloji sıralama 679,24. işte 638,78 sıralama ve 4 yıllık, 2 yıllık AUZEF bölümlerine ilişkin detaylar.
2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmadan sonra adaylar bu kez 2021 YKS tercih tarihini ile 2021 YKS en düşük taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını sorgular oldu. ÖSYM 2021 tercihlerini 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Peki AUZEF bölümleri 2021 neler? AUZEF bölümleri 2021 hangileri? İşte AUZEF 2021 lisans bölümleri, AUZEF önlisans bölümleri, AUZEF lisans tamamlama programları detayları.
AUZEF 2021 taban puanları 4 yıllık
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021 taban puanları 4 yıllık
AUZEF taban puanları 2021 2 yıllık
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021 taban puanları 2 yıllık
AUZEF 2021 lisans bölümleri
COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ (YENİ)
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON (YENİ)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
AUZEF önlisans bölümleri 2021
ADALET
ÇOCUK GELİŞİMİ
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI
AUZEF lisans tamamlama programları
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK
SAĞLIK YÖNETİMİ
SOSYAL HİZMET AUZEF bölüm ve taban puanları detayları için tıklayın