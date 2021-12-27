AUZEF sınav sonuç sorgulama! AUZEF güz yarıyıl bitirme sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF bitirme sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde toplam 4 oturumda gerçekleşti. 2021-2022 AUZEF bitirme sınavına katılan öğrenciler AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF güz dönemi yarıyıl bitirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularını sormakta. AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AUZEF final sonuçları sorgulama: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. AUZEF final sınavları aralık ayında düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavları 18 Aralık ve 19 Aralık'ta tamamlandı. AUZEF final sınavına giren adayların gözü kulağı AUZEF sınav sonuçlarındai. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF bitirme sınavları 18-19 Aralık'ta yapıldı ancak sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama yapılmadı. Önceki dönemler baz alındığında sonuçların 31 Aralık'ta erişme açılması bekleniyor. Sonuçlar auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.

AUZEF güz dönemi yarıyıl sonu telafi sınavı ne zaman?

AUZEF güz dönemi yarıyıl sonu telafi sınavı : 22 - 23 Ocak 2022

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı ne zaman?

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı : 24 Temmuz 2022.

AUZEF kaç puanla geçilir?

Auzef geçme notu en az kaç olmalı? Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notları dikkate alınmaksızın bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekmektedir.