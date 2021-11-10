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Eğitim AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak? AUZEF ara sınavı ne zaman?
Eğitim

AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak? AUZEF ara sınavı ne zaman?

AUZEF sınav tarihleri | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde eğitimlerine devam edenler ara sınavların ne zaman yapılacağını, sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş yerleri nereden öğreniliyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 12:04:00 -
AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak? AUZEF ara sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler ise sınav giriş yerlerinin nereden nasıl öğrenilebileceğini araştırmaya başladı.

AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak? AUZEF ara sınavı ne zaman?

AUZEF güz dönemi sınavları 13-14 Kasım tarihleri arasında yüz yüze yapılacak. AUZEF sınav giriş yerleri erişime açıldı. Öğrenciler https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/login adresine giriş yaptıktan sonra öğrenciler kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme ulaşabilir.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

 

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