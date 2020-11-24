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Eğitim AUZEF online vize sınavı giriş ekranı
Eğitim

AUZEF online vize sınavı giriş ekranı

AUZEF online sınavları, İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaya başlandı. Toplamda 9 gün sürecek olan AUZEF online sınavlarında adaylara, her ders için 30 dakika süre verilirken 20 tane soru yöneltiliyor. Sınava henüz girmeyen adaylar AUZEF online vize sınavı giriş ekranını sorgulamakta. İşte AUZEF online vize sınavı giriş ekranı...

Yeniakit Publisher
2020-11-24 23:40:00 -
AUZEF online vize sınavı giriş ekranı

Güz dönemi AUZEF online sınavları 21 ve 29 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılıyor. Sınavlara bu tarihler arasında 24 saat boyunca istediğiniz gün ve saatte girebileceksiniz.

AUZEF ONLİNE VİZE SINAVI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AUZEF vize sınavları kaç dakika?

"Ara sınavlarda her bir ders için 30 dakika süre verilecek olup, çoktan seçmeli 20 adet soru yöneltilecektir. "

Sınav değerlendirme

"Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.

Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.

Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınır. "

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