AUZEF kayıt yenilenmediğinde askerlik tecili bozulur mu?
İstanbul Üniversitesi bünyesinde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, dönem kayıtlarını yenilemedikleri takdirde ne olacaklarını merak ediyor. AUZEF öğrencileri, kayıtlarını yenilemediğinde öğrencilik haklarından faydalanıp faydalanamayacağını araştırıyor. Peki, AUZEF kayıt yenilenmediğinde askerlik tecili bozulur mu? AUZEF kayıt yenilenmediğinde öğrencilik haklarından faydalanılır mı? AUZEF kayıt yenilenmediğinde öğrenci belgesi alınabilir mi?
İstanbul Üniversitesi bünyesinde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, dönem kayıtlarını yenilemedikleri takdirde ne olacaklarını merak ediyor. AUZEF öğrencileri, kayıtlarını yenilemediğinde öğrencilik haklarından faydalanıp faydalanamayacağını araştırıyor.
Peki, AUZEF kayıt yenilenmediğinde askerlik tecili bozulur mu? AUZEF kayıt yenilenmediğinde öğrencilik haklarından faydalanılır mı? AUZEF kayıt yenilenmediğinde öğrenci belgesi alınabilir mi?
AUZEF kayıt yenilenmediğinde askerlik tecili bozulur mu?
AUZEF’te öğrenim gören öğrenciler, dönem kayıtlarını yenilemediği takdirde askerlik tecili bozulmaz.
AUZEF kayıt yenilenmediğinde öğrencilik haklarından faydalanılır mı?
Dönem kaydını yenilemediğiniz takdirde öğrencilik haklarından faydalanabilmeniz mümkün değildir.
AUZEF kayıt yenilenmediğinde öğrenci belgesi alınabilir mi?
Öğrenci belgesi sadece devamlı statüdeki öğrenciye verilmektedir. Kayıt yenilenmediği takdirde öğrenci belgesi verilemez. Kaydını yenilemeyen öğrenciler, AKSİS'ten "Öğrenci Kayıt Yenilemedi Belgesi" alabilmektedir.