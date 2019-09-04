İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'ne bu sene kayıt yaptıran öğrenciler ve AUZEF'de kaydı bulunan ve öğrenimine devam edecek olan öğrenciler AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman? sorularını soruyorlar. AUZEF'e ilk kez kayıt yaptıracak olan öğrenciler AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Peki AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman?

Fakülte Başvuru ve Kayıt İşlemleri: 02 Eylül 2019 – 30 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

AUZEF kayıt başvurusunda öğrencilerin izleyeceği adımlar şu şekilde olacak;

1-http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” sekmesini tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz.

(“Kullanıcı adı” ve ”Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) Mail adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.

2-http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden sisteme belirlediğiniz parola ile giriş yapınız. Sol menüde bulunan “Profil” seçeneğini tıklayarak

fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz.

3-Yüz hatlarınızın belli olduğu (vesikalık) bir fotoğraf yükleyiniz. Yaptığınız başvuruda sisteme eklediğiniz fotoğraf incelenerek başvurunuz

onaylanacak ya da fotoğrafınızı güncellemeniz için reddedilecektir. Fotoğrafı reddedilen adayların başvuruları, fotoğraflarını güncelledikten sonra tekrardan incelenecektir. Profil alanındaki “Fotoğraf Değiştir” sekmesini tıklayarak yüklemek istediğiniz fotoğrafı bulup “Aç” sekmesini tıklayınız. Fotoğrafın boyutunu ayarladıktan sonra kaydediniz.

4-Bazı uyarılar:

YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da halen eğitim aldıkları fakülteleri ile iletişime geçerek eğitim bilgilerini YÖKSİS’e işletmeleri gerekmektedir.

Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabilir.

Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS programlarına başvuru yapabilir.

Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden emin olunuz. Başvurusu gerçekleşen adayların başvurularına onay verildikten sonra program değişikliği yapılamaz.

ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerin önlisans/lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun

oldukları aynı programa, (Örneğin İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar. Başvuru işlemi için ana sayfasındaki “İkinci Üniversite Başvuru” linkini tıklayınız.

5-Eğitim bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Adaylar, bilgilerinin doğruluğunu kontrol ettikten sonra “Kullan” butonunu tıklayarak ilerlemelidir. (Birden fazla programdan mezun ya da öğrenci olan adayların başvuruda bulunurken kullanmak istedikleri programı seçerek ilerlemeleri gerekmektedir.) Tercih edilen program kısmından “Başvurmak İstenilen Programı” seçiniz, “Kaydet” butonuna tıklayınız.

YÖKSİS’TE EĞİTİM BİLGİLERİ BULUNMAYAN ADAYLAR; “Eğitim Bilgilerini” mezunu ya da öğrencisi olduğu üniversite ile görüşüp YÖKSİS’e aktarması GEREKMEKTEDİR.

6- Başvurusu onaylanan adaylara ödeme yapacakları “Referans Numarası” SMS ile gönderilecektir. Referans numarası ile Halkbank

Şube/ATM’lerinden ya da Sanal Postan ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

NOT: Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank ATM ve şubelerden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. Ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir.

Başvurunuz onayladıktan sonra referans numaranızı AKSİS öğrenci otomasyon sistemi üzerinden öğrenmek için, “Kullanıcı Adı” ve “Parola” ile aksis.istanbul.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra “Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)”ni tıklayınız.

7- Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsiniz.

NOT: Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir eğitim gören öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 35,5 TL katkı payı alınmaktadır.

NOT: ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE!

8- Ödeme işlemini gerçekleştiren adayların kayıt işlemleri en kısa sürede gerçekleşecektir. Kayıt durumunuzu AKSİS otomasyon sistemi “Özlük Bilgileri” kategorisinde “Birim Bilgileri” başlığı altındaki “Statü” alanından kontrol edebilirsiniz. Statünüz “Kayıt Yenilemedi” ise kayıt işleminiz tamamlanmış olup Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçimi işleminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecek ve kaydınız aktif hale gelecektir.

Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir eğitim gören öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 35,5 TL katkı payı alınmaktadır.