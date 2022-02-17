Eğitim hayatlarını İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde sürdüren öğrenciler bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılıyor?

AUZEF kayıt yenileme son tarih ne zaman?

AUZEF’ten yapılan açıklamada kayıt yenileme işleminin 14-18 Şubat tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında “Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı da dâhil olmak üzere son dört (4) yarıyıl içerisinde kaydını yenilememiş öğrencilerimizin ilişikleri kesilecektir. Kayıt haklarını kaybetmek istemeyen öğrencilerimizin bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir” denildi.

Ayrıca ders ekle-sil ve üsten ders alma işlemlerinin 28 Şubat-4 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacağı açıklamada belirtildi.