AUZEF ikinci üniversite kayıt 2022 ne zaman? AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri 2022-2023

AUZEF ikinci üniversite başvuruları başladı mı, kayıtlar ne zaman yapılacak? YKS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı elde eden adaylar üniversite kayıtlarını 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Üniversite elektronik kayıt tarihleri ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Üniversite eğtimlerini AUZEF üzerinden devam edecekler ise 2022 AUZEF ikinci üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki AUZEF 2022 ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri ne zaman 2022 2023? AUZEF ikinci üniversite önlisans ve lisans bölümleri hangileri?