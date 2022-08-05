AUZEF ikinci üniversite kayıt 2022 ne zaman? AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri 2022-2023
AUZEF ikinci üniversite başvuruları başladı mı, kayıtlar ne zaman yapılacak? YKS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı elde eden adaylar üniversite kayıtlarını 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Üniversite elektronik kayıt tarihleri ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Üniversite eğtimlerini AUZEF üzerinden devam edecekler ise 2022 AUZEF ikinci üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki AUZEF 2022 ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri ne zaman 2022 2023? AUZEF ikinci üniversite önlisans ve lisans bölümleri hangileri?
AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercihleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS yerleştirme sonuçlarının ardından adaylar kazandıkları bölümlere kayıtlarını gerçekleştirecek. Yüz yüz üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022, üniversite elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Peki AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri ne zaman?
AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri 2022-2023
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite kayıtları 1 Ağustos – 16 Eylül arasında gerçekleştirilecek. AUZEF ikinci üniversite kayıtları için başvurular basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yaparak tamamlanacak.
AUZEF ikinci üniversite önlisans ve lisans bölümleri hangileri?