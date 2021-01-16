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Eğitim AUZEF Güz dönemi bütünleme (telafi) sınavları ne zaman?
Eğitim

AUZEF Güz dönemi bütünleme (telafi) sınavları ne zaman?

AUZEF güz dönemi yarıyıl sonu bitirme sınav sonuçları açıklandı. AUZEF'in final sonuçlarını duyurmasının ardından sınavlarda geçerli not alamayan öğrenciler Güz dönemi Telafi/ Bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AUZEF Güz dönemi bütünleme (telafi) sınavları ne zaman? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-01-16 16:42:00 -
AUZEF Güz dönemi bütünleme (telafi) sınavları ne zaman?

AUZEF güz dönemi yarıyıl sonu bitirme sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AUZEF tarafından açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi çevrim içi (online) Bitirme (Final) Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi. Peki, güz dönemi bütünleme sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF Güz dönemi bütünleme (telafi) sınavları ne zaman?

AUZEF 2020-2021 eğitim güz dönemi bütünleme (telafi) sınavları 30 Ocak - 07 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF 2021 mezuniyete üç ders sınavı ne zaman?

AUZEF 2021 mezuniyete üç ders sınavı ise 08 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

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