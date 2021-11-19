AUZEF güz dönemi bitirme (final) sınav merkezi tercihleri başladı mı?
AUZEF öğrencileri için sınav heyecanı sürüyor. İstanbul Üniversitesi tarafından ara sınav tarihleri açıklandı. Buna göre, AUZEF 2021 güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi. Peki AUZEF güz dönemi bitirme (final) sınav merkezi tercihleri başladı mı? AUZEF güz dönemi bitirme sınav merkezleri tercihi nasıl yapılacak?
2021 AUZEF güz dönemi bitirme (final) sınavı için sınav merkezi tercihleri başlamıştır. 2021 AUZEF güz dönemi bitirme (final) sınav merkezi tercihleri, 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Sisteme giriş AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile sağlanacaktır.
Sınav merkezi bilgilerini değiştirmek istemeyen öğrencilerimizin tercih yapmasına gerek yoktur. Tercih yapılmaması durumunda vize sınav merkezi tercih bilgileri, bitirme (final) sınavı için geçerli olacaktır.
AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri 2022
AUZEF ara dönem (Vize) Sınavları ne zaman? 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) sınavları ne zaman? 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ne zaman? 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF mezuniyete Üç Ders Sınavı ne zaman? 24 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.