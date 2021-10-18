AUZEF güz dönemi ara sınavları ne zaman 2021?

2021-2022 Yılı AUZEF Güz Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Üniversitelerin yüz yüze olarak eğitime başlamasıyla birlikte AUZEF sınavların nasıl yapılacağı da öğrenciler tarafından sorgulanır oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. AUZEF sınavına girecek adaylar sınav merkezi tercihlerini 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında yaptı.

2021 AUZEF güz dönemi ara sınavları ne zaman?

AUZEF ara sınav tarihleri de yine AUZEF sınavına hazırlanan öğrenciler tarafından araştırılıyor. AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak açıklandı. İşte AUZEF 2021 2022 eğitim öğretim yılı sınav takvimi:

AUZEF 2021 2022 sınav takvimi

Güz dönemi AUZEF ara dönem (vize) sınavı 13,14 Kasım 2021, güz dönemi AUZEF yarıyıl sonu (bitirme sınavları) 18-19 Aralık 2021, güç dönemi AUZEF yarıyıl sonu (telafi sınavları) 22-23 Ocak 2022, AUZEF mezuniyet üç ders sınavı 24 Temmuz 2022.