AUZEF güz dönemi 2022 yarıyıl sonu telafi sınavı ne zaman? 2022 AUZEF mezuniyet üç ders sınav tarihi

AUZEF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı. Eğitimlerine açık öğretim ve uzaktan eğitim aracılığı ile devam eden öğrenciler AUZEF sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. AUZEF sınav sonuçlarına TC Kimlik numarası ve öğrenci şifrenizi girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İÜ AUZEF) 2021-2022 güz dönemi final sınavı 18-19 Aralık'ta gerçekleştirildi. 18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşen 2021 AUZEF güz dönemi bitirme sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz. AUZEF bitirme sınavının tamamlanmasından sonra şimdi de AUZEF güz dönemi yarıyıl sonu telafi sınavı tarihi merak ediliyor. Peki AUZEF güz dönemi yarıyıl sonu telafi sınavı ne zaman?

AUZEF güz dönemi yarıyıl sonu telafi sınavı ne zaman?

AUZEF güz dönemi yarıyıl sonu telafi sınavı : 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı ne zaman?

AUZEF mezuniyet üç ders sınav tarihi 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.