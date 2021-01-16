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Eğitim AUZEF final sonuçları | AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

AUZEF final sonuçları | AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı?

AUZEF final sonuç ekranı sorgulama | Eğitim hayatlarını İstanbul Üniversitesi AUZEF’te sürdürenler 2-10 Ocak 2021 tarihlerinde online olarak final sınavlarını tamamladı. AUZEF öğrencileri final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sonuçları açıklandı mı? | AUZEF final sonuç ekranı

Yeniakit Publisher
2021-01-16 11:28:00 -
AUZEF final sonuçları | AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı?

AUZEF final sonuçları öğren | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri final sınavlarını online olarak 2-10 Ocak tarihleri arasında tamamladı. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı?

AUZEF final sınavları ders notunun yüzde 60’ını etkiliyor. Sınava giren öğrencilerin sonuçlarını ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 16 Ocak Cumartesi günü AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler e sınav web sitesi üzerinden kullanıcı adı ve parolalarıyla sisteme giriş yapıp sonuçlarını öğrenebiliyor.

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF nedir?

AUZEF; İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’dir.

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