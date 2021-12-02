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Eğitim AUZEF final sınavı tarihleri 2021 2022! AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman?
Eğitim

AUZEF final sınavı tarihleri 2021 2022! AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman?

AUZEF sınavları ne zaman? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri güz dönemi bitirme sınavlarının ne zaman nerede yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav tarihleri belli oldu mu? AUZEF final tarihleri

Yeniakit Publisher
2021-12-02 10:52:00 -
AUZEF final sınavı tarihleri 2021 2022! AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman?

Eğitim hayatlarını İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde sürdürenler 13-14 Kasım’da vizelere girdi. Vizelerin ardından gözler final sınavlarına çevrildi. Peki, AUZEF finalleri ne zaman?

AUZEF final sınavı tarihleri 2021 2022! AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 13-14 Kasım tarihlerinde ara sınavlara girdi. AUZEF sonuçları 26 Kasım'da açıklandı. AUZEF sınav sonuçlarını “esinav.istanbul.edu.tr” web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. Yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak. Yarıyı sonu (telafi) sınavları ise 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

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