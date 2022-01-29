Yurt genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınavları ertelendi. AUZEF öğrencileri ise sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF telafi sınavı nasıl yapılacak?

AUZEF bütünleme (telafi) sınavları olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi. Sınavların yapılacağı tarihe ilişkin ise AUZEF’ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir” denildi.

Sınav merkezlerine ilişkin yapılan açıklamada “12–13 Şubat 2022 Tarihlerinde yapılacak Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) Sınavı için, 22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen sınav için yapmış olduğunuz sınav yeri tercihiniz geçerlidir. 12-13 Şubat Tarihlerinde yapılacak Telafi Sınavı için, sınav yeri tercihi değişikliği yapmak istiyorsanız 24–27 Ocak 2022 (Saat 23:59’a kadar) tarihlerinde auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden sınav yeri tercih değişikliği yapabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

Sınav merkezi seçimleri 27 Ocak 2022’de sona erdi.