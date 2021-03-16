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Eğitim AUZEF bahar yarıyıl ara sınavı ne zaman 2021?
Eğitim

AUZEF bahar yarıyıl ara sınavı ne zaman 2021?

AUZEF sınav tarihleri güncel | İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. AUZEF vizeler ne zaman? AUZEF sınavları online mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 15:37:00 -
AUZEF bahar yarıyıl ara sınavı ne zaman 2021?

Eğitim hayatlarına İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde sürdürenler bahar dönemi sınav takviminin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, AUZEF vize sınavları online mı yapılacak?

AUZEF bahar yarıyıl ara sınavı ne zaman 2021?

AUZEF bahar dönemi ara sınav tarihleri açıklandı. 2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara Sınav 24 Nisan 2021 saat 10.00’da başlayıp 2 Mayıs 2021 saat 23.59’da sona erecek. AUZEF’ten yapılan açıklamada “Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği esinav.istanbul.edu.tr adresinden daha sonra açıklanacaktır” denildi.

AUZEF öğrencileri sınavların çevrimiçi olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında yapılan açıklamada, “01.03.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen illere göre risk durumu çerçevesinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavlarının çevrim içi (online) yapılmasına karar verilmiştir. Bitirme ve telafi sınavlarına ilişkin bilgilendirme, salgın sürecinin gidişatına göre önümüzdeki haftalarda yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

AUZEF E SINAV SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ 

 

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