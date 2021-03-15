AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi vize sınavı online mi? AUZEF 2021 bahar dönemi sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021 bahar dönemi vize sınav tarihi merak ediliyordu. 2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavı 24 – 25 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınavlarda her dersten 20 adet soru sorulmaktadır ve 30 dakika süre verilmektedir. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Kurumlararası Yatay Geçiş ve Kayıt ve Ödemeleri 1 Mart - 5 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı.

AUZEF vize, bitirme, telefi ve tek ders sınav tarihleri

AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları bahar dönemi sınav tarihi 24 Nisan - 2 Mayıs 2021 olarak açıklandı. Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği esinav.istanbul.edu.tr adresinden daha sonra açıklanacaktır.

AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları)

AUZEF bahar dönemi bitirme sınav tarihi 12 - 13 Haziran 2021

AUZEF yarıyıl sonu bahar dönemi telefi sınavı ne zaman?

AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 17 - 18 Temmuz 2021

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı ne zaman?

AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı 08 Ağustos 2021