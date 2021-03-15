  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi vize sınavı online mi? AUZEF 2021 bahar dönemi sınav takvimi
Eğitim

AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi vize sınavı online mi? AUZEF 2021 bahar dönemi sınav takvimi

AUZEF bahar dönemi sınav tarihi 2021. İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi sınavları online mi olacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize, bitirme, telefi ve tek ders sınav tarihleri açıklandı. Peki AUZEF bahar dönemi vize sınavı online mi? AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF mezuniyet üç ders sınavı ne zaman? AUZEF yarıyıl sonu bahar dönemi telafi sınav tarihi, AUZEF yarıyıl sonu bahar dönemi bitirme sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 16:20:00 - 2021-03-15 16:29:33
AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi vize sınavı online mi? AUZEF 2021 bahar dönemi sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021 bahar dönemi vize sınav tarihi merak ediliyordu. 2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavı 24 – 25 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınavlarda her dersten 20 adet soru sorulmaktadır ve 30 dakika süre verilmektedir. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Kurumlararası Yatay Geçiş ve Kayıt ve Ödemeleri 1 Mart - 5 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı. 

AUZEF vize, bitirme, telefi ve tek ders sınav tarihleri

AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları bahar dönemi sınav tarihi 24 Nisan - 2 Mayıs 2021 olarak açıklandı. Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği esinav.istanbul.edu.tr adresinden daha sonra açıklanacaktır.

AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları)

AUZEF bahar dönemi bitirme sınav tarihi 12 - 13 Haziran 2021

AUZEF yarıyıl sonu bahar dönemi telefi sınavı ne zaman?

AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 17 - 18 Temmuz 2021

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı ne zaman?

AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı 08 Ağustos 2021

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitimi Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, TBMM alt komisyonunda yaptığı konuşmada Suud..
C.Ronaldo durdurulamıyor
Spor

C.Ronaldo durdurulamıyor

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında deplasmanda Cagliari'yi 3-1 yendi. Maçta C.Ronaldo hat-trick yaptı.
Erol Bulut için 'istifa' iddiası: Yerine o isim geçebilir
Spor

Erol Bulut için 'istifa' iddiası: Yerine o isim geçebilir

Süper Lig'in son sırasında yer alan Gençlerbirliği, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından yorumlarda bulunan Reha Kapsal,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay