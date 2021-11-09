AUZEF ara sınavları giriş belgesi açıklandı mı 2021? AUZEF güz yarıyıl ara sınavı ne zaman olacak 2021 ?

AUZEF sınav giriş belgeri nasıl alınır? AUZEF güz dönemi ara sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AUZEF 2021-2022 güz döneminin ilk sınavı olan vize (ara) sınavları için sayılı günler kaldı. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin ara sınav tarihleri belirlendi.

2021 AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi tarafından AUZEF 2021 güz dönemi ara sınava dair yapılan açıklamayla sınav tarihleri netleşti. 2021 AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi.

AUZEF ara sınavlar nasıl yapılacak?

AUZEF ara sınavlar yüz yüze mi online mi? Yükseköğretim programlarının tamamında olduğu gibi, AUZEF sınavlarının da yüz yüze olacağı açıklandı.

AUZEF ara sınavları 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır. Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.

2021 AUZEF ara sınavları giriş belgesi açıklandı mı?

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Sınav yeri tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapıldı. Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır. AUZEF sınav giriş belgesi sorgulamak için tıklayın