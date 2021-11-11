AUZEF ara sınavı ne zaman bu hafta mı? AUZEF ara sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri 2021 2022 eğitim öğretim yılının ilk güz dönemi ara (vize) sınavına girmeye hazırlanıyor. Üniversite eğitimini AUZEF üzerinden uzaktan tamamlamak isteyenler 2021 AUZEF güz dönemi ara sınavına girecek. Peki 2021 AUZEF ara sınavı ne zaman ? AUZEF 2021 güz dönemi ara sınavı bu hafta mı? AUZEF vize sınavı giriş belgesi açıklandı mı? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanır?
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin ara sınav tarihleri belirlendi. Yükseköğretim programlarının tamamında olduğu gibi, AUZEF sınavlarının da yüz yüze olacağı açıklandı. için tarihler belli oldu.
AUZEF ara (vize) sınavı ne zaman yapılacak?
AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi.
AUZEF vize sınavı yüz yüze mi?
Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.
AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
AUZEF vize sınav giriş yerleri belgesi son dakika açıklandı. 2021 AUZEF güz dönemi vize sınava katılacak AUZEF ara sınav giriş belgelerini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilmekteler.
AUZEF 2021 2022 akademik takvimi