AUZEF 3 ders sınav başvurusu ne zaman? 2022 AUZEF mezuniyet 3 ders sınav tarihi:
Telafi Sınavı (Bütünleme) sonuçları açıklandı. AUZEF bütünleme sınavının tamamlanmasından sonra şimdi gözler AUZEF 3 ders sınavına çevrildi. Peki AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman? AUZEF 3 ders sınav başvurusu ne zaman? AUZEF 3 ders sınav başvurusu başladı mı? AUZEF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak? AUZEF akademik kayıt sistemi (AKSİS) başvuruları başladı mı? şte AUZEF 3 ders sınav başvurusu ve AUZEF 3 ders sınav tarihi:
AUZEF bütünleme sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapıldı. 8 Temmuz’da AUZEF telafi sınav sonuçları açıklandı. AUZEEF Bütünleme sonrasında ise üç ders sınavı için başvurular alınmacak. Peki AUZEF 3 ders sınavı ne zaman?
AUZEF 3 ders sınavı başvuruları ne zaman?
AUZEF Mezuniyete üç ders sınavına girmek isteyen öğrencilerimizin aşağıda bulunan koşulları sağlaması gerekmektedir. Başvurular 12.07.2022-14.07.2022 tarihleri arasında http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden gerçekleştirilecektir. BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
AUZEF başvuru şartları neler?
Programındaki eğitimini tamamlamış, mezuniyet için tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir.
Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir. Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur.
Zorunlu staj/uygulama veya ödev dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına giremez.
Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyete üç ders sınavı değerlendirmesine dikkate alınmaz.
Her ne sebeple olursa olsun mezuniyete üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
Mezuniyete Üç Ders Sınavı, 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecektir. Mezuniyete Üç Ders Sınavına girme hakkı kazanan öğrenciler https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/login adresinden AKSİS kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapıp sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.
Halen cezaevinde/tutukevinde olup mezuniyete üç ders sınavına girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır. Hükümlü/tutuklu öğrencilerin Mezuniyete Üç Ders Sınavları hakkında ayrıca duyuru/bilgilendirme yapılacaktır.
Sınav başvurusu, aksis.istanbul.edu.tr web adresinden yapılacaktır. Başvuru sistemi 12.07.2022 saat 11:00’den 14.07.2022 saat 17:00’a kadar aktif olacaktır.
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