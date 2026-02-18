Automechanika Istanbul 25 yaşında!

Otomotiv satış sonrası endüstrisinin en önemli buluşmalarından biri olan Automechanika Istanbul, çeyrek asırlık yolculuğunu İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı.

Kuruçeşme’de gerçekleşen, sektörün “En İnovatif, En Köklü ve En Hızlı” isimlerini buluşturan özel bir buluşmayla kutladı. Etkinlikte ayrıca, 8-12 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek Automechanika Frankfurt’un lansmanı yapıldı.

İstanbul, 11.02.2026.- Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey iş birliğiyle düzenlenen Automechanika Istanbul, 25 yıllık yolculuğunu vurgulayarak sektörün liderlerini buluşturdu. Otomotiv satış sonrası pazarının dünü, bugünü ve yarınının konuşulduğu “25. Yıl Sektör Buluşması”, sektöre yön veren kapsamlı bir panele ev sahipliği yaptı.

Sektörün “En”leri Aynı Sahnede: İnovasyon, köklülük ve hız

Hande Berktan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Çeyrek Asırlık Yolculuk: Automechanika Istanbul ile Dönüşümün Hikayesi” paneli, sektörün farklı dinamiklerini temsil eden özgün bir kurguyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Panelde; dünyanın en büyük yedek parça üreticisi ZF Aftermarket’in Türkiye & Azerbaycan Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu “global ölçeği ve endüstriyel gücü”, fuarın en eski katılımcılarından Lucas Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Aytuğ Sakallıoğlu “köklü geçmişi ve sadakati”, efsanevi Ralli Pilotu Volkan Işık ise “hızı, tutkuyu ve motor sporlarının duygusal yönünü” temsil ederek sektörü farklı perspektiflerden ele aldılar.

Konuşmacılar; Türk otomotiv sanayisinin yerel üretimden global bir ihracat devine dönüşümünü ve Automechanika Istanbul’un bu süreçteki stratejik rolünü, kendi tecrübeleriyle harmanlayarak paylaştılar. Volkan Işık’ın motor sporları dünyasından verdiği örnekler, yedek parça sektörünün sadece mekanik bir iş değil, aynı zamanda büyük bir tutku ve performans arenası olduğunu gözler önüne serdi.

Frankfurt 2026 Vizyonu: “Yapay Zeka, Dönüşüm ve Genç Yetenekler”

Etkinlikte sahne alan Messe Frankfurt Mobilite & Lojistik Başkan Yardımcısı ve Automechanika Marka Müdürü Michael Johannes, sektörün globaldeki ana buluşma noktası olan Automechanika Frankfurt 2026’nın vizyonunu paylaştı.

Johannes, 8-12 Eylül 2026 tarihlerinde Almanya’da kapılarını açacak fuarın; “Sürdürülebilirlik”, “Yapay Zeka”, “Dijitalleşme” ve “Yeni Mobilite Konseptleri” üzerine kurgulandığını belirtti. Özellikle Z kuşağına yönelik ödüllü “AMBITION” etkinlik formatı, yazılım tabanlı araç teknolojilerine odaklanan “HighTech4Mobility” forumu ve klasik araç sergisi fuarın öne çıkan yenilikleri arasında yer alıyor.

Michael Johannes konuşmasında;“Automechanika Frankfurt 2026, dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe, yapay zekadan döngüsel ekonomiye kadar sektörü dönüştüren tüm kritik trendleri tek bir çatı altında toplayacak. 80'den fazla ülkeden beklediğimiz 4.500 katılımcı ile Frankfurt, inovasyonun küresel merkezi olmaya devam ederken; HighTech4Mobility ve AMBITION gibi yeni formatlarımızla geleceğin mobilite dünyasını ve genç yetenekleri odağımıza alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Güçlü İş Birliği: APRA ve Döngüsel Ekonomi

Etkinliğin bir diğer önemli gündem maddesi ise sürdürülebilirlik oldu. Otomotiv parçalarının yeniden üretimi konusunda global otorite olan APRA (Automotive Parts Remanufacturers Association) ile gerçekleştirilen stratejik iş birliğine dikkat çekildi. Bu iş birliği sayesinde, ömrünü tamamlamış parçaların ekonomiye geri kazandırılması, karbon ayak izinin azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor. Automechanika Istanbul, APRA ile yürüttüğü bu ortaklıkla sektörün yeşil dönüşümüne öncülük etmeye devam edecek.

Geçmişten Geleceğe Güçlü Bir Köprü

Sektörün duayenlerini, basın mensuplarını ve iş dünyasını bir araya getiren davet; Automechanika Istanbul’un 25 yıllık mirasının sadece bir kutlama değil, aynı zamanda geleceğin teknolojilerine ve yeni iş modellerine açılan bir kapı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Geçmişin tecrübesini geleceğin vizyonuyla birleştiren etkinlik, sektörün önümüzdeki çeyrek asırda da global rekabette söz sahibi olacağının sinyallerini verdi.