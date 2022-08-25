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Aktüel Austria Wien maçında skandal! Fenerbahçeli taraftarlardan Gülşen sloganları!
Aktüel

Austria Wien maçında skandal! Fenerbahçeli taraftarlardan Gülşen sloganları!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde Austria Wien'i konuk ettiği maçta skandal yaşandı. İmam hatiplere yönelik skandal sözleriyle tutuklanan şarkıcı Gülşen’e Fenerbahçeli bir grup taraftar Gülşen’in şarkısını söyleyerek arka çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 23:45:00 -
Austria Wien maçında skandal! Fenerbahçeli taraftarlardan Gülşen sloganları!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde Austria Wien'i konuk ettiği maçta skandal yaşandı. İmam hatiplere yönelik skandal sözleriyle tutuklanan şarkıcı Gülşen’e Fenerbahçeli bir grup taraftar Gülşen’in şarkısını söyleyerek arka çıktı.

Fenerbahçeli taraftarlar; karşılaşma boyunca takımlarına büyük destek verirken, maçın sonlarına doğru ilginç bir an yaşandı. Sarı - lacivertli futbolseverler, hakkında tutuklama kararı verilen şarkıcı Gülşen'in şarkısını stadyumda söyledi. LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken ve teşhirciliğiyle tanınan şarkıcı Gülşen’e bir grup Fenerbahçeli taraftar Gülşen’in şarkılarını söylemesine Fenerbahçe yönetiminin ne cevap vereceği henüz belli değil.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN SKANDAL GÜLŞEN SLOGANLARI

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Ön Eleme maçında Austria Wien'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sırasında bir grup Fenerbahçe taraftarı, imam hatiplilere hakaret eden ve tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek vermek amacıyla, "Yurtta aşk, cihanda aşk" isimli şarkıyı hep bir ağızdan söyledi.

Tribünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlardan bir bölümü, imam hatliplilere 'sapık' diyen ve hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanan Gülşen'e arka çıktı.

Fenerbahçe taraftarları, Gülşen'e ait, "Yurtta aşk cihanda aşk" isimli şarkının, "Elimi de kolumu da bağla hadi, Bir odaya bir ömür hapset hadi, Becerebilirsen zapt et hadi." kısmını bir ağızdan okudu.

 

 


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Yorumlar

Ali

Fenerbahçeden ne beklenir ki. ... Çoğu putperest... Asluhu nesluhu....

Vatandaş

Fenerbahçe benim için artık bitmiştir,bu milletin değerlerine sahip çıkmayan bir takım asla yerli ve milli olamaz,uamrim bundan sonra başarıya hasret kalırlar.
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