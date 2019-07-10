AUDİ Cup saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? AUDİ Cup 2019 Fenerbahçe-Bayern Münih

AUDİ Cup karşılaşmalarına kısa zaman kala, maçlarla ilgili bilgiler sporseverler tarafından gündeme gelmeye başladı. İki günde tamamlanacak olan turnuvada maç biletleri belli oldu. Nefeslerin tutulacağı maçta Fenerbahçe, Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham mücadele edecek. Fenerbahçe'nin katılacağı Audi Cup saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Audi Cup'ta Fenerbahçe hangi takımlarla maç yapacak?

Audi Cup saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

AUDİ Cup, 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 30 Temmuz tarihinde yarı final etabına çıkacak olan takımlar, 31 Temmuz günü ise finale çıkacak.

30 Temmuz 2019 tarihinde oynanacak olan karşılaşmanın saatleri şu şekilde;

Real Madrid Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00, Bayern Münih Fenerbahçe maçı 30 Temmuz saat 21.30'da oynanacak.

Organizasyonda maçların 90 dakikalık bölümünde eşitliğin bozulmaması halinde kazanan takım, penaltı atışlarıyla belirlenecek. Kupanın biletlerinin, Bayern Münih'in internet sitesi üzerinden 25 avrodan satışa sunulduğu belirtildi.

Karşılaşmalar D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

Audi Cup'ta Fenerbahçe hangi takımlarla maç yapacak?

AUDİ Cup, Fenerbahçe, Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih takımlarını bir araya getirecek. 90 dakikalık periyotlarda oynanacak olan karşılaşmada eşitliğin bozulmaması durumunda penaltı atışlarına gidilecek. AUDİ Cup karşılaşmaları bu kurallar dahilinde oynanacak.