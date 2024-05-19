Audi A8 marka aracı iade etmişti! Ahmet Hakan'dan Ali Erbaş'a "motivasyon mektubu": Toplumun karşısına öyle bir çıkın ki, herkes "helal olsun Diyanet Başkanı'na" desin

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yazdığı "motivasyon mektubu"nda "Siz ki israfı kesin bir dille yasaklamış bir inancın temsil edildiği makamdasınız. Tasarrufun ruhunu en iyi şekilde yansıtma görevi, en başta size düşer" ifadelerini kullandı.

Audi A8 marka aracın iade edilmesinin geç de olsa hayırlı bir adım olduğunu kaydeden Hakan, "Bundan sonra sizden 'devlet malını kullanma' konusunda inanan / inanmayan herkesi derinden etkileyecek bir performans bekliyoruz. Toplumun karşısına öyle bir çıkın ki... Herkes ama herkes 'Helal olsun Diyanet İşleri Başkanı’na' desin. Herkes size gıpta etsin" diye yazdı.



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